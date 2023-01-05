Крис Финч – о решении заменить Д’Анджело Расселла в концовке: «Нам понравилась защита Принса и Риверса»
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч объяснил, почему не стал использовать разыгрывающего Д’Анджело Расселла в концовке матча против «Портленда» (113:106).
Расселл был заменен за 9 минут 23 секунды до конца встречи. Всего он провел на площадке 25,5 минуты и набрал 9 очков, 7 передач и 3 подбора.
«В этом не было ничего против Д’Анджело. Мы решили больше задействовать Торина Принса и Остина Риверса в концовке. Отчасти потому, что нам понравилась их защита против Лилларда и Саймонса. Хотя Д’Анджело тоже хорошо поработал против Саймонса», – заявил Финч.
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