Крис Финч – о решении заменить Д’Анджело Расселла в концовке: «Нам понравилась защита Принса и Риверса»

Теги Миннесота Портленд НБА Крис Финч Остин Риверс Д’Анджело Расселл Торин Принс Баскетбол

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч объяснил, почему не стал использовать разыгрывающего Д’Анджело Расселла в концовке матча против «Портленда» (113:106).

Расселл был заменен за 9 минут 23 секунды до конца встречи. Всего он провел на площадке 25,5 минуты и набрал 9 очков, 7 передач и 3 подбора.

«В этом не было ничего против Д’Анджело. Мы решили больше задействовать Торина Принса и Остина Риверса в концовке. Отчасти потому, что нам понравилась их защита против Лилларда и Саймонса. Хотя Д’Анджело тоже хорошо поработал против Саймонса», – заявил Финч.

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1 комментарий

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melwood- lfc
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Риверс хорошо в защите отгонял, базару ноль
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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