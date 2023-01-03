Деандре Эйтон: «Не привык к тому, что мы не боремся»

Центровой «Финикса» резко отреагировал на поражение команды в матче против « » (83:102).

«Санз» набрали только 11 очков в первой четверти и 31 очко за первую половину игру. Оба показателя – худшие для команды в нынешнем сезоне.

«Я не привык к тому, что мы не боремся. Я привык к тому, что мы проигрываем сотню, но все еще пытаемся победить. Обычно в таких ситуациях мы настраиваем себя так, что вот-вот выиграем. Прямо сейчас у нас такого нет. Это единственная причина того, почему мы проигрываем», – заявил Эйтон.

« » проиграл три матча подряд и опустился на 8-е место в Западной конференции.

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