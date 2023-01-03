Деандре Эйтон: «Не привык к тому, что мы не боремся»

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон резко отреагировал на поражение команды в матче против «Нью-Йорка» (83:102).

«Санз» набрали только 11 очков в первой четверти и 31 очко за первую половину игру. Оба показателя – худшие для команды в нынешнем сезоне.

«Я не привык к тому, что мы не боремся. Я привык к тому, что мы проигрываем сотню, но все еще пытаемся победить. Обычно в таких ситуациях мы настраиваем себя так, что вот-вот выиграем. Прямо сейчас у нас такого нет. Это единственная причина того, почему мы проигрываем», – заявил Эйтон.

«Финикс» проиграл три матча подряд и опустился на 8-е место в Западной конференции.

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5 комментариев

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dmitriy
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Да без Букера и с ним Санс две разные команды. Он пока вернется через 4 недели, они уже с шпорами за Вебаньяму начнут бороться................
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NakedOne.v2.0.
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Ответ сейяр снайпер
Всего лишь 3 года назад,эта команда была аутсайдером, и уже начиная с ковидного пузыря, начался их подъём.
3 года назад Финикс был в одной победе от плей-офф.
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сейяр снайпер
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Ответ roentgen
Не пойму я...Великий мотиватор - Пол, отличный, без ерничания, тренер - Монти, хорошая, в целом, команда. Кто настолько токсичен, что плавит все хорошее? При всей кривости, не поверю, что это Иш, Бисмак или Джош. А вообще, забыл уж, когда такое такое вспомню, чтобы Финикс, топовый или днищенский, вот так плыл. Не припомню.
Всего лишь 3 года назад,эта команда была аутсайдером, и уже начиная с ковидного пузыря, начался их подъём.
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roentgen
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Не пойму я...Великий мотиватор - Пол, отличный, без ерничания, тренер - Монти, хорошая, в целом, команда. Кто настолько токсичен, что плавит все хорошее? При всей кривости, не поверю, что это Иш, Бисмак или Джош. А вообще, забыл уж, когда такое такое вспомню, чтобы Финикс, топовый или днищенский, вот так плыл. Не припомню.
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Вадим flanec
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И это пишет игрок, который в сезоне 2020/2021 играл лучше, чем когда получил максималку по контракту.
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