Деандре Эйтон: «Не привык к тому, что мы не боремся»
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон резко отреагировал на поражение команды в матче против «Нью-Йорка» (83:102).
«Санз» набрали только 11 очков в первой четверти и 31 очко за первую половину игру. Оба показателя – худшие для команды в нынешнем сезоне.
«Я не привык к тому, что мы не боремся. Я привык к тому, что мы проигрываем сотню, но все еще пытаемся победить. Обычно в таких ситуациях мы настраиваем себя так, что вот-вот выиграем. Прямо сейчас у нас такого нет. Это единственная причина того, почему мы проигрываем», – заявил Эйтон.
«Финикс» проиграл три матча подряд и опустился на 8-е место в Западной конференции.
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