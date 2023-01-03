Коллин Секстон пропустит неделю из-за травмы подколенного сухожилия

Теги травмы НБА Юта Коллин Секстон Баскетбол

Разыгрывающий «Юты» Коллин Секстон по-прежнему испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

23-летний баскетболист пропустил 7 матчей «Джаз» в декабре из-за этой травмы, после чего вернулся на площадку и провел 5 встреч.

Как сообщил обозреватель The Athletic Тони Джонс, Секстон снова почувствовал дискомфорт и пропустил тренировку команды в понедельник. Ему потребуется минимум неделя для восстановления.

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