Брэдли Бил обыграл Коллина Секстона и показал жест «слишком маленький»

Теги НБА Вашингтон видео Юта Брэдли Бил Коллин Секстон Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил в 4-й четверти матча против «Юты» (112:120) обыграл Коллина Секстона и показал жест «слишком маленький».

За 9:40 до конца встречи Бил прошел в трехсекундную зону, убрал Секстона при помощи обманного движения и забросил от щита с сопротивлением. После этого он показал жест «слишком маленький» и что-то произнес в адрес соперника.

В ответной атаке Секстон пошел в проход против Била и заработал штрафные.

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3 комментария

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Korban Cobain
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Ед за что технарь не дают или что?))
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Tim Timson
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Кажы матч проигранный отмечает этим жестом что то он))
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Чудинов Дмитрий
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Билу бы поменьше показывать, через него даже детсадовцы забивают, в каждой его защите могли бы так булить ))
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