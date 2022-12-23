Брэдли Бил обыграл Коллина Секстона и показал жест «слишком маленький»

Атакующий защитник « » в 4-й четверти матча против «Юты» (112:120) обыграл и показал жест «слишком маленький».

За 9:40 до конца встречи Бил прошел в трехсекундную зону, убрал Секстона при помощи обманного движения и забросил от щита с сопротивлением. После этого он показал жест «слишком маленький» и что-то произнес в адрес соперника.

В ответной атаке Секстон пошел в проход против Била и заработал штрафные.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон