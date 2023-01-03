Журналист Майкл Пина: «Если «Вулвз» проиграют до 2-го раунда плей-офф, ждите множество слухов о будущем Таунса»

Обозреватель The Ringer Майкл Пина считает, что форвард «Миннесоты» может покинуть команду следующим летом.

«Он только что подписал продление, поэтому его нельзя обменять до лета. Но если «Вулвз» либо не пройдут плей-ин или проиграют до второго раунда плей-офф, ждите множество слухов о будущем Таунса.

Всегда есть шанс, что «Миннесота» совершит обмен, усилит защиту на дуге и найдет более хороший способ задействовать все трех звезд, но я на это не рассчитываю», – написал Пина.

На данный момент « » с результатом 17-21 занимает 11-е место в Западной конференции.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х