Журналист Майкл Пина: «Если «Вулвз» проиграют до 2-го раунда плей-офф, ждите множество слухов о будущем Таунса»
Обозреватель The Ringer Майкл Пина считает, что форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс может покинуть команду следующим летом.
«Он только что подписал продление, поэтому его нельзя обменять до лета. Но если «Вулвз» либо не пройдут плей-ин или проиграют до второго раунда плей-офф, ждите множество слухов о будущем Таунса.
Всегда есть шанс, что «Миннесота» совершит обмен, усилит защиту на дуге и найдет более хороший способ задействовать все трех звезд, но я на это не рассчитываю», – написал Пина.
На данный момент «Миннесота» с результатом 17-21 занимает 11-е место в Западной конференции.
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