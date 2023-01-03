Журналист Майкл Пина: «Если «Вулвз» проиграют до 2-го раунда плей-офф, ждите множество слухов о будущем Таунса»

Теги возможные переходы Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Обозреватель The Ringer Майкл Пина считает, что форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс может покинуть команду следующим летом.

«Он только что подписал продление, поэтому его нельзя обменять до лета. Но если «Вулвз» либо не пройдут плей-ин или проиграют до второго раунда плей-офф, ждите множество слухов о будущем Таунса.

Всегда есть шанс, что «Миннесота» совершит обмен, усилит защиту на дуге и найдет более хороший способ задействовать все трех звезд, но я на это не рассчитываю», – написал Пина.

На данный момент «Миннесота» с результатом 17-21 занимает 11-е место в Западной конференции.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AaaaRrrr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если Миннесота провалится, то в следующем сезоне можно попробовать сразу 3 центровых в старте выпускать, логично же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udod
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cash_flow
Таунса с руками оторвут, не пиши глупостей
пока что у Таунса репутация тряпки, а с 2024 его зарплата будет более 50 млн в год
не каждый захочет "руки отрывать" ради него, но варианты, конечно, найдутся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aliaksandr Maroz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
нет ну выдавать материал с предположениями за новость - это уже какой-то новый уровень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Drinkinss
миннесота пока в плей ин не выходит, а игроки типа таунса и гобера никому особо не нужны (кроме самой миннесоты которая за гобера столько отдала)
Таунса с руками оторвут, не пиши глупостей
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vanila Panda
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Drinkinss
миннесота пока в плей ин не выходит, а игроки типа таунса и гобера никому особо не нужны (кроме самой миннесоты которая за гобера столько отдала)
Центровой со стабильной трехой никому не нужен. Давай, расскажи еще сказок
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ну вот а меня вчера за это заминусовали(
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Drinkinss
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
миннесота пока в плей ин не выходит, а игроки типа таунса и гобера никому особо не нужны (кроме самой миннесоты которая за гобера столько отдала)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий