Александар Везенков в четвертый раз в этом сезоне стал MVP тура в Евролиге

Лидер завоевал четвертую награду MVP тура в сезоне Евролиги-2022/23.

27-летний форвард признан самым ценным игроком 10-го тура, в котором его команда одержала победу над «Альбой» (86:76).

Везенков набрал 24 очка, реализовав 8 из 13 с игры и 2 из 7 из-за дуги, сделал 6 подборов, 2 передачи и 4 перехвата за 32 минуты на площадке. Его показатель эффективности составил 34 балла.

Ранее Везенков был признан MVP 2-го, 4-го и 8-го туров.

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