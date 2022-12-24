Донован Митчелл: «Рэпторс» фолят весь матч, но умеют делать это так, что свистят не все»

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Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл после поражения от «Рэпторс» (107:118) поделился мнением о стиле игры канадской команды.

Митчелл набрал 12 очков при 4 из 16 с игры.

«Рэпторс» фолят весь матч, но умеют делать это так, что свистят не все, не в каждом владении. Они очень хороши в этом. Надо отдать должное. Они стараются навязать жесткую борьбу.

Сегодня они надрали нам задницу», – заявил Митчелл.

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