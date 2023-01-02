Генменеджер «Локомотива-Кубань» Новчич: «Мы решили, что наши с Уиллисом пути расходятся»

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Иван Новчич объяснил решение клуба расстаться с американским форвардом .

«Даррал - хороший игрок, который давал нам поддержку в первой части сезона. Но сейчас мы решили, что наши пути расходятся, так как это в интересах клуба и усиления состава.

Мы желаем Дарралу удачи в его будущей карьере», - сказал Новчич.

Уиллис присоединился к краснодарцам перед началом сезона-22/23. Он провел 18 матчей в составе клуба в рамках лиги ВТБ, набирая в среднем по 11,8 очка, 7,1 подбора и 1,7 передачи за 28 минут игрового времени.

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