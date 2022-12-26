Чемпионат Греции. «Перистери» – «Промитеас», «Аполлон» встретится с «Панатинаикосом»

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В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Перистери» примет «Промитеас», «Арис» – «Колоссос».

«Аполлон» дома встретится с «Панатинаикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Перистери – Промитеас
Дата проведения
26 декабря, 16.45, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Арис – Колоссос
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Аполлон Патрас – Панатинаикос
Дата проведения
26 декабря, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 9-0, Арис – 7-2, Панатинаикос – 6-2, Перистери – 6-2, АЕК – 6-3, Аполлон – 3-3, ПАОК – 4-5, Промитеас – 3-4, Колоссос – 3-5, Ионикос – 2-7, Кардицас – 1-7, Лаврион – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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