Чемпионат Греции. «Перистери» – «Промитеас», «Аполлон» встретится с «Панатинаикосом»
В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
«Перистери» примет «Промитеас», «Арис» – «Колоссос».
«Аполлон» дома встретится с «Панатинаикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 декабря, 16.45, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 26 декабря, 17.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Положение команд: Олимпиакос – 9-0, Арис – 7-2, Панатинаикос – 6-2, Перистери – 6-2, АЕК – 6-3, Аполлон – 3-3, ПАОК – 4-5, Промитеас – 3-4, Колоссос – 3-5, Ионикос – 2-7, Кардицас – 1-7, Лаврион – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света
В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см
Комментарии