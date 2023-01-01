Джа Морэнт: «Моя цель – стать миллиардером к 30 годам»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт заявил, что намерен стать миллиардером до того, как ему исполнится 30 лет.

«Мы с мамой начали говорить об этом сразу после окончания сезона. Моя цель – стать миллиардером к 30 годам. Так что у меня есть семь лет», – сказал Морэнт в интервью Forbes.

23-летний защитник проводит четвертый сезон НБА. Летом 2022 года Морэнт продлил контракт с «Гризлис» на пять лет, за которые он может заработать 231 млн долларов.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Южка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Яснопонятно🤦‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кроссовер Айверсона
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну если тратить бабло на цацки, женщин и огромную свиту, то шансов мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Амбициозненько 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vincenity15
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А чемпионат выиграть не хочешь?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий