Джа Морэнт: «Моя цель – стать миллиардером к 30 годам»

Звездный разыгрывающий « » заявил, что намерен стать миллиардером до того, как ему исполнится 30 лет.

«Мы с мамой начали говорить об этом сразу после окончания сезона. Моя цель – стать миллиардером к 30 годам. Так что у меня есть семь лет», – сказал Морэнт в интервью Forbes.

23-летний защитник проводит четвертый сезон . Летом 2022 года Морэнт продлил контракт с «Гризлис» на пять лет, за которые он может заработать 231 млн долларов.

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