Виктор Оладипо забил сверху через Уокера Кесслера с фолом
Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо в матче против «Юты» исполнил данк через центрового Уокера Кесслера с фолом.
За 6:15 до конца четвертой четверти 30-летний защитник прошел под кольцо и вколотил сверху одной рукой, несмотря на сопротивление 216-сантиметрового бигмена.
«Хит» одержал победу со счетом 126:123 благодаря трехочковому попаданию Тайлера Хирро под сирену.
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