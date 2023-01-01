Виктор Оладипо забил сверху через Уокера Кесслера с фолом

Теги Майами НБА Юта Виктор Оладипо Уокер Кесслер Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо в матче против «Юты» исполнил данк через центрового Уокера Кесслера с фолом.

За 6:15 до конца четвертой четверти 30-летний защитник прошел под кольцо и вколотил сверху одной рукой, несмотря на сопротивление 216-сантиметрового бигмена.

«Хит» одержал победу со счетом 126:123 благодаря трехочковому попаданию Тайлера Хирро под сирену.

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