Кевин Хертер исполнил победный 3-очковый на последних секундах матча с «Ютой»
Атакующий защитник «Сакраменто» Кевин Хертер стал автором победного 3-очкового в матче с «Ютой» (126:125).
Хертер забросил при счете 123:125 за 9,2 секунды до финальной сирены.
На счету Кевина 30 очков (12 из 18 с игры), 2 подбора и 2 передачи за 30 минут.
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