Кевин Хертер исполнил победный 3-очковый на последних секундах матча с «Ютой»

Теги Сакраменто НБА видео Юта Кевин Хертер Баскетбол

Атакующий защитник «Сакраменто» Кевин Хертер стал автором победного 3-очкового в матче с «Ютой» (126:125).

Хертер забросил при счете 123:125 за 9,2 секунды до финальной сирены.

На счету Кевина 30 очков (12 из 18 с игры), 2 подбора и 2 передачи за 30 минут.

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2 комментария

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Арена бешеная у Королей, конечно.
Заждалась местная публика матчей по весне, надеюсь, порадуют её в апреле в матчах на вылет
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иван денверов
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Сакраменто этого сезона должны показывать на что они способны
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