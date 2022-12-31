Кевин Хертер исполнил победный 3-очковый на последних секундах матча с «Ютой»

Атакующий защитник « » стал автором победного 3-очкового в матче с «Ютой» (126:125).

Хертер забросил при счете 123:125 за 9,2 секунды до финальной сирены.

На счету Кевина 30 очков (12 из 18 с игры), 2 подбора и 2 передачи за 30 минут.

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