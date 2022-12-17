Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Каршияка», «Бююкчекмедже» примет «Галатасарай»

В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Дарушафака» дома сыграет с «Каршиякой», «Бююкчекмедже» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Дарушафака – Каршияка Дата проведения 17 декабря, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тюрк Телеком – 9-1, Анадолу Эфес – 7-3, Бурсаспор – 7-3, – 6-3, – 6-3, Тофаш – 5-5, Галатасарай – 4-5, Меркезефенди – 4-6, Петким Спор – 4-6, – 4-6, Газиантеп – 3-6, – 3-7, Бююкчекмедже – 3-7, Бешикташ – 2-8, Маниса – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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