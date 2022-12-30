Санти Альдама повредил голеностоп, но избежал серьезной травмы

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Бигмен «Мемфиса» Санти Альдама повредил голеностопный сустав и досрочно завершил игру против «Торонто» (119:106).

Альдама вынужден был покинуть площадку в третьей четверти, за 14 минут он набрал 6 очков и 5 подборов.

По словам главного тренера «Гризлис» Тэйлора Дженкинса, испанец избежал серьезной травмы.

«У Санти ничего серьезного. Мы сняли его с игры, чтобы не рисковать», – заявил Дженкинс.

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