Санти Альдама повредил голеностоп, но избежал серьезной травмы
Бигмен «Мемфиса» Санти Альдама повредил голеностопный сустав и досрочно завершил игру против «Торонто» (119:106).
Альдама вынужден был покинуть площадку в третьей четверти, за 14 минут он набрал 6 очков и 5 подборов.
По словам главного тренера «Гризлис» Тэйлора Дженкинса, испанец избежал серьезной травмы.
«У Санти ничего серьезного. Мы сняли его с игры, чтобы не рисковать», – заявил Дженкинс.
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