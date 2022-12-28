Фред Ванвлит испытывает спазмы в спине, может пропустить матч с «Мемфисом»

Теги травмы Мемфис Милуоки Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит может пропустить матч против «Мемфиса», который состоится в четверг.

Главный тренер «Рэпторз» Ник Нерс сообщил, что Ванвлита беспокоят мышечные спазмы в спине. Участие 28-летнего баскетболиста в игре находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Ванвлит провел 28 матчей, набирая в среднем 18,5 очка, 6,1 передачи, 3,9 подбора и 1,6 перехвата.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

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