Разыгрывающий « » может пропустить матч против « », который состоится в четверг.

Главный тренер «Рэпторз» Ник Нерс сообщил, что Ванвлита беспокоят мышечные спазмы в спине. Участие 28-летнего баскетболиста в игре находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Ванвлит провел 28 матчей, набирая в среднем 18,5 очка, 6,1 передачи, 3,9 подбора и 1,6 перехвата.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца