Пол Джордж: «Надеюсь, Тейтум и Браун будут играть вместе до конца карьер. Особенный дуэт»

Теги Бостон Клипперс НБА Пол Джордж Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж отдал должное звездному дуэту «Селтикс» Джейлен БраунДжейсон Тейтум.

«У «Бостона» есть дуэт Тейтум – Браун, вокруг них собраны отличные игроки, команда очень сильна в атаке. Я вижу, как два этих парня взрослеют и обретают опыт, они учатся делить между собой нагрузку, стараются быть плеймейкерами, скорерами, делают друг друга лучше. За ними приятно наблюдать. Мне нравится стиль игры обоих.

Надеюсь, Тейтум и Браун будут играть вместе до конца карьер. Особенный дуэт, они становятся особенными игроками, выступая вместе. Они отлично подходят друг другу», – заявил Джордж.

«Бостон» в четверг обыграл калифорнийцев со счетом 116:110, Тейтум и Браун набрали по 29 очков каждый.

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