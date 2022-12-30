Форвард « » отдал должное звездному дуэту «Селтикс» – .

«У « » есть дуэт Тейтум – Браун, вокруг них собраны отличные игроки, команда очень сильна в атаке. Я вижу, как два этих парня взрослеют и обретают опыт, они учатся делить между собой нагрузку, стараются быть плеймейкерами, скорерами, делают друг друга лучше. За ними приятно наблюдать. Мне нравится стиль игры обоих.

Надеюсь, Тейтум и Браун будут играть вместе до конца карьер. Особенный дуэт, они становятся особенными игроками, выступая вместе. Они отлично подходят друг другу», – заявил Джордж.

«Бостон» в четверг обыграл калифорнийцев со счетом 116:110, Тейтум и Браун набрали по 29 очков каждый.

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