Защитник «Селтикс» удачно сыграл в защите в ключевом владении матча с « ».

Уайт подстраховал форварда «кельтов» и накрыл лидера соперника в ключевой атаке матча за 33 секунды до сирены при счете 113:110.

В активе Уайта 15 очков, 4 передачи и 2 блок-шота, «Селтикс» победили 116:110.

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