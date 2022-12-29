Центровой «Уникахи» Аугусто Лима получил разрыв передней крестообразной связки левой ноги и выбыл до конца сезона, сообщает Eurohoops.

Игрок травмировался во время матча против «Мурсии» в среду. Диагноз был поставлен сегодня после обследования в больнице в Малаге.

Бразилец в ближайшие недели перенесет операцию.

В нынешнем сезоне ACB Лима набирал 4,2 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.

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