Дерби МБА – ЦСКА и интервью с Даниилом Касаткиным – в новом выпуске «Вида сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный заключительным матчам лиги ВТБ в 2022 году.

Ролик содержит сюжет о московском дерби 23 декабря, в котором ЦСКА обыграл МБА (92:75) и повторил рекордный старт сезона Лиги ВТБ (18-0).

Самый результативный игрок встречи (28 очков), защитник МБА Даниил Касаткин, стал гостем рубрики «Честное баскетбольное».

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см