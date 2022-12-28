Дерби МБА – ЦСКА и интервью с Даниилом Касаткиным – в новом выпуске «Вида сверху»

Теги ЦСКА видео Единая лига ВТБ МБА Даниил Касаткин Баскетбол

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный заключительным матчам Единой лиги ВТБ в 2022 году.

Ролик содержит сюжет о московском дерби 23 декабря, в котором ЦСКА обыграл МБА (92:75) и повторил рекордный старт сезона Лиги ВТБ (18-0).

Самый результативный игрок встречи (28 очков), защитник МБА Даниил Касаткин, стал гостем рубрики «Честное баскетбольное».

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