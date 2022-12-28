Даниил Касаткин: «В Америке меня уничтожали»

Защитник МБА Даниил Касаткин в рубрике «Честное баскетбольное» тележурнала «Вид сверху» рассказал о своем опыте выступления в США.

«Опыт – это всегда хорошо, но оглядываясь назад, возможно, я бы не сделал этот шаг, будь у меня возможность это изменить.

Были случаи, когда меня там просто уничтожали. В дебютной игре я сделал пять потерь за первую четверть.

Почему сразу не отправили домой и как смог продержаться три года? Я акклиматизировался, показывал какой-то уровень, но в основном со школами послабее. С топовыми командами получалось далеко не все», – рассказал 23-летний игрок.

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