Даниил Касаткин: «В Америке меня уничтожали»

Теги Единая лига ВТБ МБА Даниил Касаткин Баскетбол

Защитник МБА Даниил Касаткин в рубрике «Честное баскетбольное» тележурнала «Вид сверху» рассказал о своем опыте выступления в США.

«Опыт – это всегда хорошо, но оглядываясь назад, возможно, я бы не сделал этот шаг, будь у меня возможность это изменить.

Были случаи, когда меня там просто уничтожали. В дебютной игре я сделал пять потерь за первую четверть.

Почему сразу не отправили домой и как смог продержаться три года? Я акклиматизировался, показывал какой-то уровень, но в основном со школами послабее. С топовыми командами получалось далеко не все», – рассказал 23-летний игрок.

«Это как сон для любого фаната баскетбола». Даниил Касаткин рассказывает о 3 годах в США и возвращении в Россию

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2 комментария

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Astray
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Написать заголовок в духе: "В Америке я набил шишек и поначалу многое не получалось" не судьба
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s_h_a_m_a_n
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Как же заголовки на спортце далеки от содержания текста.
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