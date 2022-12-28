Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Игокеа»
В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорский «Студентски центар» сыграет с боснийской «Игокеа».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 21.00, «Морача»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 10-1, Партизан Сербия – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, ФМП Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Задар Хорватия – 7-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-7, Цибона Хорватия – 5-7, Морнар Бар Черногория – 4-8, Студентски Центар Черногория – 4-8, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-9, Борац Чачак Сербия – 3-9, Скопье Северная Македония - 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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