Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Игокеа»

В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги черногорский «Студентски центар» сыграет с боснийской «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 10-1, Партизан Сербия – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, ФМП Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Задар Хорватия – 7-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-7, Цибона Хорватия – 5-7, Морнар Бар Черногория – 4-8, Студентски Центар Черногория – 4-8, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-9, Борац Чачак Сербия – 3-9, Скопье Северная Македония - 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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