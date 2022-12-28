Дориан Финни-Смит пропустит еще минимум 2 недели из-за растяжения

Теги травмы Даллас Джейсон Кидд НБА Дориан Финни-Смит Баскетбол

Форвард «Далласа» Дориан Финни-Смит продолжает восстанавливаться после растяжения приводящей мышцы бедра.

Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд сообщил, что 29-летний баскетболист пропустит еще как минимум две недели.

Финни-Смит не играет с 19 декабря. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей, набирая в среднем 8,4 очка, 4 подбора и 1 перехват при реализации 34,5% из-за дуги.

В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий