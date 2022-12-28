Дориан Финни-Смит пропустит еще минимум 2 недели из-за растяжения
Форвард «Далласа» Дориан Финни-Смит продолжает восстанавливаться после растяжения приводящей мышцы бедра.
Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд сообщил, что 29-летний баскетболист пропустит еще как минимум две недели.
Финни-Смит не играет с 19 декабря. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей, набирая в среднем 8,4 очка, 4 подбора и 1 перехват при реализации 34,5% из-за дуги.
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