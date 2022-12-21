Макси Клебер перенес операцию, сроки восстановления пока неизвестны

Тяжелый форвард « » перенес операцию по поводу разрыва правого подколенного сухожилия.

В клубе сообщили, что дата возвращения Клебера в строй пока неизвестна. Макси уже приступил к восстановительным процедурам.

Игрок получил травму во время тренировки во вторник, 13 декабря.

По неофициальной информации, Клебер может пропустить от 6 до 8 недель.

30-летний немец провел в нынешнем сезоне 22 матча, набирая в среднем 6,2 очка и 3,5 подбора.

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