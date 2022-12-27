Андрей Десятников: «Самсон Руженцев больше всех в ЦСКА жмет от груди»

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Центровой ЦСКА Андрей Десятников в эфире «Взял Мяч Страна» ответил на вопрос о том, кто больше всех в команде жмет от груди.

«Не измеряли, но мне кажется, что Сэм Руженцев – лидер. Он вообще в порядке», – сказал Десятников.

Рост Самсона Руженцева в заявке ЦСКА на сезон составляет 201 см, вес – 92 кг. Показатели Десятникова – 220 см и 112 кг.

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