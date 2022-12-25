Алексей Швед: «Кубок Белова должен вернуться в Москву»

Защитник ЦСКА Алексей Швед заявил, что в команде отличная атмосфера, игроки настроены вернуть титул чемпионов лиги ВТБ в этом сезоне.

«Не утомляют ли разгромные победы? Наоборот, это придает уверенности. Хотим двигаться вперед, у нас сильная команда. В коллективе отличная атмосфера. Все стараются показать себя, да и тренер не дает нам расслабиться. Все занятия очень интенсивные. В принципе чувствуем себя хорошо и не хотим прерывать победную серию.

Понятно, что раньше было намного больше конкурентных матчей. Да и играть на переполненных аренах в Белграде, Каунасе, Стамбуле — одно удовольствие. Но не от нас все зависит. Раз играем только Единую лигу ВТБ, значит, другого выбора нет. Мы профессиональны, настраиваемся на каждую игру. Да и на нас настрой у всех особый. Тот же МБА очень здорово провел первую половину пятничного матча.

Кубок Белова должен вернуться в Москву. Мы настроены только на это», – сказал Швед.

В «Реале» – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он был в ЦСКА и может вырасти до 215 см