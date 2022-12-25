Никита Загдай: «Рекордный старт ЦСКА – это не сенсация»

Автор и ведущий тележурнала «Вид сверху» Никита Загдай считает, что победная серия ЦСКА 18-0 на старте сезона не является сенсацией.

«Рекордный старт ЦСКА – это не сенсация.

Может быть, это сюрприз для болельщиков «Зенита» или УНИКСа, но не для больших специалистов. У ЦСКА самый сбалансированный состав в лиге. Нельзя сказать, что он самый лучший, но именно разница между первым игроком в составе и 12-м не такая большая, как у того же «Зенита» или УНИКСа.

Да, там тоже есть звезды, и мы только весной сможем определить, кто из них главная звезда Лиги ВТБ, и не факт, что это будет игрок из ЦСКА. Но есть, конечно, доминирующий дуэт. Это Алексей Швед, один из лучших игроков своего поколения, и не случайно он несколько раз был лучшим снайпером Евролиги. Это доминирующий игрок, но на его позиции противостояний очень много, и в каждой команде есть игроки, которые мечтают сравниться с хотя бы в отдельном взятом матче. А вот к повышенное внимание хотя бы потому, что у него соперников в лиге нет. Есть Джален Рейнольдс в казанском УНИКСа, которому не хватает стабильности. Есть Артем Клименко, которому соперничать с Милутиновым позволяет размер, но не позволяет координация.

Эмил Райкович очень умело пользуется своими игроками. И даже когда Швед получает отдых, или Милутинов пропускает матч, ЦСКА не сбавляет обороты. В целом у ЦСКА сейчас нет слабых мест. Эмил Райкович претендует на приз лучшему тренеру в этом сезоне. И если он получит этот приз, он станет первым, кто сделал это с двумя разными командами», – сказал Никита Загдай.

Армейцы повторили рекорд подмосковных «Химок», которые также имели результат 18-0 на старте сезона-2013/14. В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде против «Енисея».

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