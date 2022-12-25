Игор Миличич возглавит «Бешикташ»

« » назначит Игора Миличича новым главным тренером, пишет итальянский обозреватель Лука Д’Алессандро.

На этом посту хорватский специалист сменит Ахмета Кандемира, под руководством которого команда начала сезон в чемпионате Турции с результатом 3-9.

Миличич вывел сборную Польши в полуфинал Евробаскета-2022. Ранее он фигурировал в числе претендентов на должность главного тренера тель-авивского « ».

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