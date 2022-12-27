Душан Ристич близок к переходу в «Галатасарай»

Центровой Душан Ристич (27 лет, 213 см) близок к договоренности о подписании контракта с « ».

Турецкий клуб намерен усилить переднюю линию в связи с травмой у Джехива Флойда.

Ристич в минувшем сезоне провел 12 матчей в АСВ за «Фуэнлабраду», набирая 15,7 очка, 6,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

Распалась главная пара НБА😱 Отношения Девина Букера и Кендалл Дженнер не были показными, но сгубила их публичность

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона