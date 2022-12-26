Аарон Уайт стал игроком «Дарушафаки»

Форвард Аарон Уайт (30 лет, 206 см) перешел в турецкую «Дарушафаку».

Контракт рассчитан до конца сезона-22/23.

Предыдущей командой Аарона была «Будучность», в составе которой американец в рамках Еврокубка набирал 7,7 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру.

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