Родион Куруц стал игроком «Бетиса»

Испанский «Бетис» объявил о подписании контракта с форвардом Родионом Куруцем (24 года, 206 см) на следующий сезон.
Куруц провел три сезона в НБА, выступая в основном за «Бруклин», после чего перешел в белградский «Партизан».
В прошлом сезоне латвийский баскетболист провел девять матчей в Еврокубке, набирая в среднем 3,1 очка, 2,1 подбора и 1,2 перехвата.
За «Бетис» выступает соотечественник Куруца Дариус Бертанс (32 года, 193 см).
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