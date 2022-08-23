Родион Куруц стал игроком «Бетиса»

Испанский «Бетис» объявил о подписании контракта с форвардом (24 года, 206 см) на следующий сезон.

Куруц провел три сезона в НБА, выступая в основном за , после чего перешел в белградский «Партизан».

В прошлом сезоне латвийский баскетболист провел девять матчей в Еврокубке, набирая в среднем 3,1 очка, 2,1 подбора и 1,2 перехвата.

За выступает соотечественник Куруца Дариус Бертанс (32 года, 193 см).

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