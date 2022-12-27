Чемпионат Турции. «Каршияка» встретится с «Газиантепом»

Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Каршияка» встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 10-2, Тюрк Телеком – 10-2, – 8-3, Анадолу Эфес – 8-4, Бурсаспор – 7-4, Галатасарай – 7-5, Дарушафака – 6-5, Тофаш – 6-6, Петким Спор – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Меркезефенди – 5-7, Газиантеп – 4-7, Коньяспор – 4-8, Бююкчекмедже – 4-8, Бешикташ – 3-9, Маниса – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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