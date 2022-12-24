« » в пятницу одержал крупную победу над « » – 118:100.

«Нетс» повторили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин 10 лет назад, успех стал для команды восьмым подряд.

«Бакс» подошли к матчу в качестве лидера регулярного чемпионата, после поражения они пропустили вперед «Селтикс».

Сменивший по ходу сезона главного тренера Стива Нэша на Жака Вона «Бруклин» поднялся на 4-е место на Востоке (21-12).

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться