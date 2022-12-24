«Нетс» повторили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин
«Бруклин» в пятницу одержал крупную победу над «Милуоки» – 118:100.
«Нетс» повторили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин 10 лет назад, успех стал для команды восьмым подряд.
«Бакс» подошли к матчу в качестве лидера регулярного чемпионата, после поражения они пропустили вперед «Селтикс».
Сменивший по ходу сезона главного тренера Стива Нэша на Жака Вона «Бруклин» поднялся на 4-е место на Востоке (21-12).
Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться
В прошлом году команда побеждала исключительно за счёт геройств Дюранта. В этом году играет вся команда. И главное как играет. Во первых защищаются буквально все, даже Ирвинг. Защита адаптивная, когда нужно играют в размен, когда нужно в зону. Жак не выключается из игры, вовремя берет тайм-ауты, подсказывает комбинации. Кстати изоляций стало минимум, очки набираются через командные взаимодействия. Бруклин стал серьезной командой. Опять же у каждого в команде есть роль, и это даёт раскрыться лучшим качествам игроков. Клекстон сделал рывок в полезности, Симонс находит свою роль, Уорен втягивается в игру и все полезнее. Ирвинг играет со всей душой, а повеселевший Дюрант показывает шикарные цифры эффективности. А главное Вон стал снижать его игровое время.