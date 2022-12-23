Майкл Портер восстановился после травмы и готов сыграть с «Портлендом»
Форвард «Денвера» Майкл Портер готов вернуться на площадку в матче против «Портленда», который состоится сегодня ночью.
24-летний баскетболист не играет с 22 ноября из-за ушиба пятки. Он пропустил 13 последних матчей «Наггетс».
На старте нынешнего сезона Портер набирал 16,4 очка, 6 подборов в среднем за матч при реализации 42,7% трехочковых.
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