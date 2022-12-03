Чемпионат Греции. «Перистери» сыграет с «Ионикосом», АЕК примет «Промитеас»
В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Перистери» сыграет с «Ионикосом», АЕК примет «Промитеас».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 17.00, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 3 декабря, 18.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Положение команд: Олимпиакос – 7-0, Панатинаикос – 5-1, АЕК – 5-2, Перистери – 5-2, Арис – 5-2, Промитеас – 2-3, ПАОК – 3-4, Колоссос – 3-4, Аполлон – 2-2, Ионикос – 2-5, Кардицас – 1-5, Лаврион – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола
Комментарии