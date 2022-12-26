Зайон Уильямсон покинул протокол НБА по коронавирусу

Звездный форвард «Пеликанс» покинул протокол по здоровью и безопасности.

Зайон пропустил матчи с «Сан-Антонио» и «Оклахомой» на прошлой неделе, которые завершились победами для «Нового Орлеана».

Ожидается, что в понедельник форвард сыграет против «Индианы».

Уильямсон в нынешнем сезоне набирает 25,2 очка, 7,2 подбора, 4,7 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч, реализуя 60,3% с игры.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться