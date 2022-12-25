Ростислав Вергун: «Нужно стабильно набирать 75-80 очков, чтобы бороться за победы в Лиге ВТБ»

Главный тренер « » остался недоволен нападением команды в матче Единой лиги ВТБ против «Астаны» (65:76).

Во-первых, я поздравлю соперника с заслуженной победой. Игра однозначно носила супер принципиальный характер. Но, к сожалению, « » сегодня выглядела лучше. Много объяснений, но не хочется вдаваться в эти нюансы и трудности.

Что касательно игры: 17 потерь – это слишком много для матча с прямым конкурентом, который, на мой взгляд, не превосходит нас в индивидуальном мастерстве. Ничего не меняется: кто-то должен брать на себя ответственность и реализовывать атаки.

65 очков для положительного результата – слишком мало. Уровень Единой лиги ВТБ показывает, что нужно стабильно иметь возможность набирать хотя бы 75-80 очков, чтобы бороться за победы. К сожалению, сегодня у нас не нашлось человека, который мог стабильно приносить очки команде», – заявил Вергун.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты