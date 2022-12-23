Шэннон Шарп: «В последний раз, когда «Гризлис» выходили в финал Западной конференции, Джа Морэнту было 13 лет»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал отношение лидера «Мемфиса» к другим командам Западной конференции, претендующим на титул.

Недавно Морэнт заявил, что не опасается соперников по конференции и его «все устраивает» на Западе.

«В последний раз, когда «Гризлис» выходили в финал Западной конференции, Джа Морэнту было 13 лет. Неужели я что-то пропустил? Нет, вы не настолько хороши. У вас нет ни Шака, ни Кобе, ни Тима Данкана», – сказал Шарп.

« » играл в финале Запада в сезоне-2012/13. Это был единственный подобный случай за всю историю клуба с 1995 года.

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