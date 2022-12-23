Шэннон Шарп: «В последний раз, когда «Гризлис» выходили в финал Западной конференции, Джа Морэнту было 13 лет»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал отношение лидера «Мемфиса» Джа Морэнта к другим командам Западной конференции, претендующим на титул.

Недавно Морэнт заявил, что не опасается соперников по конференции и его «все устраивает» на Западе.

«В последний раз, когда «Гризлис» выходили в финал Западной конференции, Джа Морэнту было 13 лет. Неужели я что-то пропустил? Нет, вы не настолько хороши. У вас нет ни Шака, ни Кобе, ни Тима Данкана», – сказал Шарп.

«Мемфис» играл в финале Запада в сезоне-2012/13. Это был единственный подобный случай за всю историю клуба с 1995 года.

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3 комментария

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Ответ Sergio19882007
впринципе Джа прав-в этом году на Западе нет сверхсилы! примерно многие равны,многое будет зависит от сетки и травм)
Как и каждый год
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Sergio19882007
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впринципе Джа прав-в этом году на Западе нет сверхсилы! примерно многие равны,многое будет зависит от сетки и травм)
+3
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+3
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Та команда с Марком Газолем была на три головы сильнее
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-1
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