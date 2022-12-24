Джа Морэнт подтвердил, что не опасается соперников по Западной конференции, включая «Финикс»
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт во время интервью Малике Эндрюс заявил, что не опасается соперников по Западной конференции.
В день матча с «Санз» журналист напомнил Морэнту о нашумевшем высказывании.
– Недавно вы сказали, что на Западе вас все устраивает.
– И я продолжаю настаивать на этом. Готов поставить свою печать.
– А как насчет «Санз»?
– Они же представляют Западную конференцию, правильно? Я сказал, что на Западе меня все устраивает.
В пятницу «Гризлис» обыграли «Санз» на выезде со счетом 125:100.
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