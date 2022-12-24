Джа Морэнт подтвердил, что не опасается соперников по Западной конференции, включая «Финикс»

Теги Мемфис Финикс НБА Джа Морэнт Баскетбол

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт во время интервью Малике Эндрюс заявил, что не опасается соперников по Западной конференции.

В день матча с «Санз» журналист напомнил Морэнту о нашумевшем высказывании.

– Недавно вы сказали, что на Западе вас все устраивает.

– И я продолжаю настаивать на этом. Готов поставить свою печать.

– А как насчет «Санз»?

– Они же представляют Западную конференцию, правильно? Я сказал, что на Западе меня все устраивает.

В пятницу «Гризлис» обыграли «Санз» на выезде со счетом 125:100.

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5 комментариев

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Archer_Great
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Ответ БУГАЙ
Когда кто-то перестает уважать соперников это как правило заканчивается эпичной подливой в плей офф
Видимо, Лука спешл никого пока ничему не научил)
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Archer_Great
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Ответ Руслан Султанов
Думается мне они даже в финал конфы не выйдут!
Почему "даже"? Как будто они в прошлом году вышли туда, ага. Соло Дончича с элементами Динуидди обыграть не смогли)
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БУГАЙ
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Когда кто-то перестает уважать соперников это как правило заканчивается эпичной подливой в плей офф
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Руслан Султанов
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Думается мне они даже в финал конфы не выйдут!
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juiceegh
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санс мусор это правда
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