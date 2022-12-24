Дарвин Хэм: «Нельзя отдать несколько владений сопернику и ждать, что кто-то спасет нас»

Теги Шарлотт Лейкерс НБА Зал славы Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм раскритиковал команду за выступление в матче против «Шарлотт» (130:134).

«Меня это немного бесит. Мы постоянно говорим о своих же ошибках. Плохо защищаемся в «краске», даем сопернику подбирать в нападении, следуем вредным привычкам, допускаем потери. Мы должны играть значительно лучше, бороться, не давать сопернику больше одного владения.

В нашей команде есть будущие члены Зала славы, но мы не можем просто положиться на них. Нельзя просто выйти, отдать несколько владений сопернику и ждать, что кто-то спасет нас.

Мы должны быть теми, кто задает тон, а не следует за чьей-то энергией. С каждым владением интенсивность и сплоченность должны повышаться. Мы должны становиться сильнее к концу матча», – заявил Хэм.

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3 комментария

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Левый аккаунт Дюрэнта
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Хрустальный центр+ безмозглый МВП+ престарелый королёк, набивающий статку. Этот челенж никогда не выиграть. Но пусть это продолжается. Лейкерс такие потешные)
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Mr.BadGuy
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Дэвиса на Дерозана и Вучевича, Патбева Расса и пики на Кузму и Била
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...Quo Vadis...
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Ривз чуть не спас же.
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