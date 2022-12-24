Дарвин Хэм: «Нельзя отдать несколько владений сопернику и ждать, что кто-то спасет нас»

Главный тренер « » раскритиковал команду за выступление в матче против « » (130:134).

«Меня это немного бесит. Мы постоянно говорим о своих же ошибках. Плохо защищаемся в «краске», даем сопернику подбирать в нападении, следуем вредным привычкам, допускаем потери. Мы должны играть значительно лучше, бороться, не давать сопернику больше одного владения.

В нашей команде есть будущие члены славы, но мы не можем просто положиться на них. Нельзя просто выйти, отдать несколько владений сопернику и ждать, что кто-то спасет нас.

Мы должны быть теми, кто задает тон, а не следует за чьей-то энергией. С каждым владением интенсивность и сплоченность должны повышаться. Мы должны становиться сильнее к концу матча», – заявил Хэм.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться