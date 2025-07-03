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«Лучший зарубежный игрок» чемпионата Китая Кеннет Лофтон примет участие в Летней лиге в составе «Селтикс»

Кеннет Лофтон снова попробует пробиться в НБА.

22-летний форвард провел успешный сезон в Китае, получив награду «Лучшему зарубежному игроку». На его счету 25,2 очка, 12,6 подбора, 6,5 передачи и 1,6 перехвата за 32,3 минуты в среднем.

Лофтон вернется в США и примет участие в Летней лиге в составе «Бостона». До этого форвард некоторое время тренировался с «Мемфисом».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дамайкла Коула
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logoМемфис
logoКеннет Лофтон
чемпионат Китая
Летняя лига НБА
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