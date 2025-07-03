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«Даллас» хочет пригласить Фила Хэнди или Майка Пенберти в свой тренерский штаб

«Мэверикс» ищут замену Году Шемгоду.

Уход специалиста по развитию игроков, работавшего в клубе с 2016 года, заставил организацию срочно искать замену. В числе возможных претендентов – Фил Хэнди и Майк Пенберти.

Хэнди работал в качестве ассистента в «Лейкерс», «Кавальерс» и «Рэпторс». Специалист был уволен из «Лейкерс» в 2024 году вместе с командой Дарвина Хэма. Последним местом его работы стала женская лига 3х3 Unrivaled.

Пенберти стал чемпионом НБА с «Лейкерс» в качестве ассистента в 2020 году. У тренера хорошие взаимоотношения с центровым Энтони Дэвисом. Пенберти был уволен после прихода в клуб Дарвина Хэма и работает бросковым тренером и скаутом в «Наггетс».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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