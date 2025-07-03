«Милуоки» отчислил форварда Криса Ливингстона
Крис Ливингстон расстался с «Бакс».
21-летний форвард (198 см) был выбран 58-м на драфте-2023 НБА. За 2 сезона в команде баскетболист отыграл 42 матча, набирая 1,3 очка и 1,3 подбора за 4,7 минуты в среднем.
Два последних года в контракте игрока не были гарантированы.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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