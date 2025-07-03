Деандре Эйтоном интересовались «Никс», «Клипперс», «Бакс», «Пэйсерс», «Кавальерс» и «Наггетс»
Деандре Эйтон вызвал большой интерес на рынке свободных агентов.
По словам Шэмса Чарании, до перехода в «Лейкерс» центровым интересовались «Никс», «Клипперс», «Бакс», «Пэйсерс», «Кавальерс» и «Наггетс».
Клубы связывались с генменеджером «Портленда» Джо Кронином и получили восторженные отзывы об Эйтоне, как об одноклубнике.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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