Деандре Эйтоном интересовались «Никс», «Клипперс», «Бакс», «Пэйсерс», «Кавальерс» и «Наггетс»

Деандре Эйтон вызвал большой интерес на рынке свободных агентов.

По словам Шэмса Чарании, до перехода в «Лейкерс» центровым интересовались «Никс», «Клипперс», «Бакс», «Пэйсерс», «Кавальерс» и «Наггетс».

Клубы связывались с генменеджером «Портленда» Джо Кронином и получили восторженные отзывы об Эйтоне, как об одноклубнике.