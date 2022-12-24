Адриатическая лига. ФМП примет «Студентски Центар»

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В субботу, 24 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский ФМП примет черногорский «Студентски Центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

ФМП – Студентски центар
Дата проведения
24 декабря, 21.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Партизан Сербия – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-2, ФМП Сербия – 8-3, Будучность Черногория – 7-4, Задар Хорватия – 7-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-6, Цибона Хорватия – 5-7, Морнар Бар Черногория – 4-7, Студентски Центар Черногория – 4-7, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-8, Борац Чачак Сербия – 3-8, Скопье Северная Македония - 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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