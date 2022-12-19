Адриатическая лига. «Партизан» сыграет с ФМП

В понедельник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги состоится встреча сербских «Партизана» и ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Партизан Сербия – 8-2, ФМП Сербия – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-2, Задар Хорватия – 7-4, Будучность Черногория – 7-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-6, Морнар Бар Черногория – 4-7, Студентски Центар Черногория – 4-7, Цибона Хорватия – 4-7, Мега Сербия – 3-8, Сплит Хорватия – 3-8, Борац Чачак Сербия – 3-8, Скопье Северная Македония - 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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