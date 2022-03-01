Наверх
Sports.ru NBA

    Болельщик «Бакс» посоветовал Дюрэнту носить кроссовки на размер меньше, если он хочет победить

    Теги Милуоки Бруклин НБА видео болельщики Кевин Дюрэнт Баскетбол

    У звездного форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта состоялась шутливая перепалка с болельщиками «Бакс» во время недавнего матча между командами в Милуоки.

    Дюрэнт: В этом году я добьюсь победы.

    Болельщик: Тебе нужны кроссовки на размер меньше!

    В плей-офф-2021 команды сошлись в финале Востока, противостояние растянулось на 7 матчей. В решающий момент Дюрэнт был близок к тому, чтобы вывести «Нетс» в решающую серию, но немного заступил за линию, переведя игру в овертайм, который остался за «Бакс».

    Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

    Звезду НБА обвиняют в мошенничестве с NFT-токенами. Получил 1,5 млн – подарил по майке с автографом

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от NBA Buzz (@officialnbabuzz)

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные