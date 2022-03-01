Болельщик «Бакс» посоветовал Дюрэнту носить кроссовки на размер меньше, если он хочет победить

У звездного форварда «Нетс» состоялась шутливая перепалка с болельщиками «Бакс» во время недавнего матча между командами в .

Дюрэнт: В этом году я добьюсь победы.

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В плей-офф-2021 команды сошлись в финале Востока, противостояние растянулось на 7 матчей. В решающий момент Дюрэнт был близок к тому, чтобы вывести «Нетс» в решающую серию, но немного заступил за линию, переведя игру в овертайм, который остался за «Бакс».

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