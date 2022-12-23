ЦСКА начал сезон Лиги ВТБ с 18-0 и повторил рекорд «Химок»

Теги ЦСКА Химки Енисей рекорды Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

ЦСКА справился с МБА (92:75) и одержал 18-ю победу подряд. Команда еще ни разу не проигрывала в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

Таким образом, армейцы повторили рекорд подмосковных «Химок», которые также имели результат 18-0 на старте сезона-2013/14.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде против «Енисея». Показатели красноярцев в этом сезоне составляют 4-14. Матч состоится 6 января.

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3 комментария

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zbd
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Ответ Skeleton64
Вот какой, блин, вообще смысл интересоваться Лигой ВТБ, когда там из года в год одно и то же?! Я был бы рад следить за русским баскетболом, но какой, блин, толк за ним следить при полном искусственном отсутствии интриги? Интересно, боссам ЦСКА самим не надоело ещё это картонное доминирование на внутренней арене? Какой бред!
И раньше было интересно, а сейчас с Паскуалем и МБА вообще огонь.
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razval
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Ответ Skeleton64
Вот какой, блин, вообще смысл интересоваться Лигой ВТБ, когда там из года в год одно и то же?! Я был бы рад следить за русским баскетболом, но какой, блин, толк за ним следить при полном искусственном отсутствии интриги? Интересно, боссам ЦСКА самим не надоело ещё это картонное доминирование на внутренней арене? Какой бред!
Зенит может его сломать, но для интереса надо еще одна-две команды
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Skeleton64
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Вот какой, блин, вообще смысл интересоваться Лигой ВТБ, когда там из года в год одно и то же?! Я был бы рад следить за русским баскетболом, но какой, блин, толк за ним следить при полном искусственном отсутствии интриги? Интересно, боссам ЦСКА самим не надоело ещё это картонное доминирование на внутренней арене? Какой бред!
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