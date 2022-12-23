ЦСКА начал сезон Лиги ВТБ с 18-0 и повторил рекорд «Химок»

ЦСКА справился с (92:75) и одержал 18-ю победу подряд. Команда еще ни разу не проигрывала в нынешнем сезоне лиги ВТБ.

Таким образом, армейцы повторили рекорд подмосковных «Химок», которые также имели результат 18-0 на старте сезона-2013/14.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде против « ». Показатели красноярцев в этом сезоне составляют 4-14. Матч состоится 6 января.

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