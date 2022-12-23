Дражен Анзулович: «Енисею» удавалось контролировать игру с «Зенитом» на протяжении 3 четвертей»

Главный тренер «Енисея» отметил влияние заключительной четверти на результат матча с «Зенитом» (59:78) в лиге ВТБ

«Поздравляю « » с победой. Перед игрой мы знали, что это соперник другого уровня, но даже с учетом этого нам удавалось контролировать игру на протяжении трех четвертей – с учетом всех наших проблем. Во второй четверти мы пропустили четыре атаки, когда «Зенит» набрал легкие очки, и не контролировали ситуацию. За счет этого соперник вернулся в игру.

В третьей четверти мы играли неплохо, но в последней мы показали именно тот баскетбол, который мне не нравится. Мы сдались, не играли до конца, перестали бороться. Поэтому и проиграли. Тем не менее, для нас этот матч в целом можно назвать неплохим», – сказал Анзулович.

« » проиграл заключительную четверть со счетом 10:25.

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см