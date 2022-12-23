На открытой арене Australian Open провели матч баскетбольной лиги NBL

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Матч австралийской баскетбольной лиги NBL между «Мельбурн Юнайтед» и «Кэрнс Тайпанс» (84:81) прошел на стадионе John Cain Arena с открытой крышей.

Стадион вмещает более 10 000 зрителей и является второй среди самых крупных площадок, которые принимают знаменитый теннисный турнир Australian Open.

Матчи NBL на открытой арене проводятся ежегодно. Однако в предыдущие два сезона событие пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

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Фото: Мельбурн Юнайтед

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