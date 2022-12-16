Надаль стал чемпионом мира ITF. Второй раз в XXI веке им признали не №1 по итогам сезона

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Ига Швентек и Рафаэль Надаль объявлены чемпионами мира ITF.

Швентек получила награду впервые, Надаль – пятый раз. В этом году они выиграли по два «Больших шлема»: оба чемпионы «Ролан Гаррос», полька победила на US Open, испанец – на Australian Open.

Второй раз в XXI веке в мужском туре чемпионом мира признали не игрока, который закончил сезон в качестве первой ракетки мира. В 2013 году это был №2 Новак Джокович вместо Надаля, теперь – №2 Надаль вместо Карлоса Алькараса.

В парном разряде чемпионами мира стали победители US Open и итогового турнира Раджив Рам и Джо Солсбери, а также победительницы трех негрунтовых ТБШ сезона Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

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