Надаль стал чемпионом мира ITF. Второй раз в XXI веке им признали не №1 по итогам сезона

и объявлены чемпионами мира .

Швентек получила награду впервые, Надаль – пятый раз. В этом году они выиграли по два «Больших шлема»: оба чемпионы « », полька победила на US Open, испанец – на .

Второй раз в XXI веке в мужском туре чемпионом мира признали не игрока, который закончил сезон в качестве первой ракетки мира. В 2013 году это был №2 вместо Надаля, теперь – №2 Надаль вместо .

В парном разряде чемпионами мира стали победители и итогового турнира и Джо Солсбери, а также победительницы трех негрунтовых ТБШ сезона и .

Мужской теннис и женский – это вообще один спорт? Разбираемся в главных различиях и разрушаем миф

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